迎中秋 連3週末聽民歌、看表演

屯區藝文中心將在本週末推出互動同樂的馬戲派對。 （文化局提供）

2023/09/16 05:30

葫蘆墩文化中心今晚有台味音樂會 屯藝中心週末推馬戲派對

〔記者蔡淑媛／台中報導〕迎接中秋節，台中市文化局九月連續三週，推出中秋應景特別企劃，今天（十六日）葫蘆墩文化中心舉行台味十足的音樂會，屯區藝文中心也在週末推出互動同樂的馬戲派對；下週六（二十三日）港區藝術中舉辦懷舊民歌演唱會、大墩文化中心邀請體驗親子古裝、中秋博餅。紙風車劇團於十月一日晚上在豐原體育場演出平安大戲《順風耳的新香爐》。

10/1豐原體育場 紙風車演出

中秋連假期間，紙風車劇團於十月一日晚上在豐原體育場演出平安大戲《順風耳的新香爐》；台灣民俗文物館本月二十九日舉行品嚐柚子、製作屬柚子燈籠活動，更多訊息歡迎至文化局官網查詢。

豐原歡樂節慶音樂會「豐台味」在今日晚間六時，於葫蘆墩文化中心戶外廣場登場，邀請翁立友、夾子電動大樂隊原演出；十六、十七日週末兩天，屯區藝文中心安排一系列「雜耍特技及馬戲表演」，以及「中秋故事展」，讓孩子瞭解中秋節習俗由來。

23日港藝中心 民歌演唱會

《港藝秋夜》民歌演唱會則於二十三日晚間七時，在港區藝術中心戶外藝術廣場開唱，邀請殷正洋、葉佳修、王海玲、施孝榮、許景淳、李明德等歌王歌后，帶來「天頂的月娘啊」、「城裡的月光」、「月亮代表我的心」等應景民歌。

24日大墩中心 親子古裝體驗

文化局長陳佳君表示，大墩文化中心二十四日（下週日）下午一時起，舉辦「天涼好個秋」中秋特別活動，現場有兒童舞蹈、沖繩三線海島音樂互動，還有文創市集、免費親子古裝體驗、中秋博餅，邀請民眾同樂。

各區圖書館 規劃系列活動

台中市立圖書館也串聯各區圖書館規劃「銀光下，齊閱讀」系列活動，推出主題繪本故事、DIY手作及各式多元活動，包括總館「星球蠟燭DIY」、太平坪林分館「越南傳統星星燈製作」、大甲分館「璀璨星空瓶DIY」、東勢分館教小朋友以客家語製作「中秋節」主題故事繪本，共度歡樂的親子時光。

大墩文化中心規劃主題廣場活動，邀請闔家同歡 。（文化局提供）

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