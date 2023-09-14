台中》醫籲愛滋病患者 儘速施打猴痘疫苗

2023/09/14 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中市累計有四十二人罹患猴痘，其中八月確診十人、九月兩人，目前並無重症或死亡個案。衛生局表示，為提升群體免疫力及疫苗涵蓋率，也提醒愛滋病患者，應完整接種兩劑猴痘疫苗，全市有十八家醫療院所可提供接種猴痘疫苗，另外，基地協會也持續提供猴痘疫苗外展站服務。

承辦基地協會外展站的醫師施勝桓表示，猴痘病毒仍在社區中傳播，以男性感染者居多，但不論男女，如有多重性伴侶，或是性工作者、於營業場所發生性行為者，建議應接種猴痘疫苗，他目前觀察接種意願相對偏低，呼籲有高風險性行為就應施打。

衛生局指出，完整接種兩劑疫苗才可提供最佳保護力，符合疫苗接種條件的民眾，尤其是「感染過性病」或「性接觸對象有性病風險」者，屬感染猴痘高風險族群，可藉由多元接種管道儘速完成疫苗接種，保護自己及保護他人。

中市統計，目前已完成近六千三百人次猴痘疫苗接種，尚結存疫苗二六六瓶（一瓶可施打四劑），持續依疫苗使用狀況向中央申請配撥。

衛生局表示，中市近四年愛滋病個案通報數分別為一七六人、一七五人、一二七人，今年目前有九十三人，建議感染者儘速完整接種完兩劑猴痘疫苗，可上台中市疫苗預約平台預約接種。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法