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    防輕生 陳雅惠籲設防治中心

    中市議員陳雅惠呼籲市府成立跨局處的防治中心。（記者蘇金鳳攝）

    中市議員陳雅惠呼籲市府成立跨局處的防治中心。（記者蘇金鳳攝）

    2023/07/15 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣競爭激烈，很多民眾的承受不住壓力，衍生了傷害自己的念頭，市議員陳雅惠表示，中市近三年來，每年輕生死亡人數都超過四百人，令人心驚，呼籲市府成立「自殺防治中心」，整合跨局處編組，擬定防治策略；衛生局表示，已積極佈建社區心理衛生中心，今年已佈建四處，預計二○二五增加至六處。

    衛生局表示，市府並已統籌成立跨局處「心理健康促進及自殺防治委員會」，定期結合衛生局、教育局、民政局、社會局等局處，邀集心理、精神專家學者召開跨局處會議，滾動修正防治策略。

    陳雅惠表示，根據統計，台中市輕生死亡人數，二○一九年有四四七人、二○二○年有四三八人、二○二一年有四一五人，平均一年有四三三人想不開，甚至連市府員工也有人墜樓，令人震驚。

    陳雅惠指出，台北市設立自殺防治中心，把所有局處都加入協助，架構清楚，要求市府成立跨局處的防治中心，她呼籲，輕生不能解決問題，再給自己一次機會，一定能度過難關。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

    自殺防治諮詢安心專線：1925

    生命線協談專線：1995。

    張老師專線：1980

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