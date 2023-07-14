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    《台中》摔癱嬰罰6萬 家長不滿:比拍大腿輕

    六都兒虐裁罰基準

    六都兒虐裁罰基準

    2023/07/14 05:30

    中市首犯一律6萬 新北拍嬰大腿就罰15萬

    記者張瑞楨／專題報導

    台中市一歲女幼童「小桃子」，去年疑似被保母蔡琪婷虐待致死，小桃子的媽媽調查發現，台中市社會局對虐待、不當對待兒童的裁罰，竟是六都最低，多數個案以最低六萬元裁罰，導致保母將幼童虐摔成終身癱瘓的罰鍰，竟比拍打嬰兒大腿還輕的荒謬現象。

    中市須四次以上才會罰到60萬

    去年十一月市長選舉時，小桃子顱內出血等症狀送醫，搶救廿四天，去年十二月當「小天使」，市長選舉結束後，小桃子媽媽召開記者會，痛批中市社會局推諉消極，台中地檢署今年三月依傷害兒童致死等罪名起訴蔡女，小桃子媽媽進一步串連社會人士，向行政院陳情，並向國家發展委員會建置的「公共政策網路參與平台」提案，盼望政府改善社會安全網。

    市長曾說應嚴刑峻法 議員：諷刺

    「兒童及少年福利與權益保障法」規定，虐待或對兒童少年有不當行為，處六萬至六十萬元罰鍰，她卻發現，中市社會局不分情節、手段、後果輕重，首次觸犯一律罰六萬元，第二次罰十五萬元，第三次罰卅萬，四次以上才會罰到六十萬元，是六都最輕。

    官員：未來個案考量 不再六萬起跳

    小桃子媽媽更從個案分析，中市黃姓保母去年十一月捏打兒童臉頰紅腫，社會局罰六萬（最低額），中市保母羅秋萍把一位嬰兒傷害成癱瘓、右眼視力永久受損（判刑六年確定），社會局也是罰六萬，導致虐童癱瘓與捏臉頰紅腫，兩者裁罰竟相同的怪事。

    新北市一家托嬰中心卓姓女負責人，拍打嬰兒大腿數下（無嚴重傷害），被新北市政府罰十五萬元，中市社會局對虐童癱瘓的處罰金額，還不到新北市府處罰拍打嬰兒大腿的一半。

    市議員林祈烽說，市長盧秀燕曾說，現行法規對虐童的刑罰太輕，「應嚴刑峻法」，市長要求「嚴刑峻法」，社會局卻輕罰，顯得很諷刺。

    社會局二股股長黃舒那說，議員一再關心中市的裁罰基準，後來的違法個案會考量手段、結果、犯後態度與專業性（例如保母施虐，比一般人裁罰重）等狀況，來決定裁罰金額，不再一律從六萬元起跳。

    「小桃子」媽媽（中）化悲憤為力量，希望縣市政府重罰虐童者，改善社會安全網。（小桃子媽媽提供）

    「小桃子」媽媽（中）化悲憤為力量，希望縣市政府重罰虐童者，改善社會安全網。（小桃子媽媽提供）

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