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    台中》機車易打滑 大肚華山路「貓眼」刨除

    大肚區公所已將該路面重新鋪設。（民眾提供）

    大肚區公所已將該路面重新鋪設。（民眾提供）

    2023/05/14 05:30

    〔記者林旻臻／台中報導〕台中市大肚區華山路的產業道路，近期被民眾發現有兩處減速跳動路面，每處竟鋪上兩排共六十顆反光「貓眼」（含已破損脫落），詭異的設計，遭質疑無減速作用，反而害騎士摔車，嘲諷該路可改名為「滑山路」，台中市議員曾威邀集中市政府交通局、區公所等單位會勘後，區公所立刻刨除並重新鋪設路面。

    20年前鋪設 現被稱為「奇葩設計」

    引發網友熱議的貓眼，正式名稱為「三百六十度強化玻璃反光路面標記」，車輛夜間行駛在道路時，可藉由車燈照射貓眼反光或凸出部分，正確行駛於路面，用途包括車道標線、道路車道指引、路寬變更、分向限制、禁止超車等，不過，通常會與路面平行設置，不會橫跨路面，因此民眾戲稱為「奇葩設計」。

    曾威說明，道路設計在廿多年前開闢時就安裝反光貓眼，此道路是往返瑞井國小、瑞井圖書館的通道，多數時間人車少，近期民眾在臉書發文，質疑安全問題，才廣為人知而受到重視。

    曾威指出，一般來說反光貓眼會與路面平行，設置於路肩，該路段貓眼卻垂直橫鋪於路面，中間還有幾顆貓眼可能被農機具碾過而破損，且貓眼橫鋪於路面，民眾若騎機車或腳踏車輾壓，容易打滑摔車，相當危險，為了安全起見，要求區公所儘快處理。

    鋪設逾百顆 費用不高

    大肚區公所公用及建設課說，以目前道路建築材料的行情來看，一顆貓眼約三百元，該路段約一二○顆貓眼（兩處），材料費加上工程費用，總計約四萬餘元，不過，該路段廿多年前開闢的時候就劃設，設置費用應更便宜。

    大肚區公所表示，因設置年代久遠，當時可能顧慮到夜晚行車視線不佳，納入民眾意見才設置，產業道路近年已陸續設置路燈，增加夜間照明，公所在接獲陳情後，已派員於十二日，將路面貓眼刨除，用冷料填補，重鋪路段，確保民眾通行安全。

    台中市大肚區華山路聯絡道路的有兩處減速跳動路面，竟鋪上各兩排六十顆反光貓眼。（資料照，記者林旻臻攝）

    台中市大肚區華山路聯絡道路的有兩處減速跳動路面，竟鋪上各兩排六十顆反光貓眼。（資料照，記者林旻臻攝）

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