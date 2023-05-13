博物館日 到訪館舍集點送好禮

2023/05/13 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕一年一度的五月十八日國際博物館日盛會來囉！台中市文化局串聯中市多所特色地方文化館舍，形成山海屯城文化生活圈，於五月十八日至六月十八日，推出募集「藝點通文化好當家」計畫，到訪台中市地方館舍，完成指定任務，即可集點換好禮，一起展開博物館與地方文化館的春日美好小旅行。

台中市政府文化局共邀請豐原漆藝館、中國醫藥大學立夫中醫藥博物館、霧峰林家宮保第園區、中市美術家資料館、台中市纖維工藝博物館、太平買菸場、太平古農莊文物館、明道中學現代文學館、台中文學館、台中刑務所演武場、台灣民俗文物館、中市眷村文物館以及亞洲大學附屬現代美術館等十三處館舍，加入文博家族。

台中市府文化局副局長施純福表示，此次的博物館日活動，搭配目前已經有三千多位會員的「藝點通Line@」平台，只要加入會員，並至各館舍參與任務，就可獲得點數，在館舍進行消費，也能累積點數兌換贈品，各地館舍並推出豐富多樣的「藝點通」任務，例如眷村文物館，將在五月二十七日至二十八日邀集觀光工廠及創意生活、地方文化館舍串聯推出DIY製作，從鳳片糕製作、旗魚飄彩繪到音樂盒、魚拓明信片等，適合親子同樂。

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