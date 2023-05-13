斥資4.5億 烏日全民運動館動工

烏日全民運動館昨正式開工動土。（記者廖耀東攝）

2023/05/13 05:30

〔記者林旻臻／台中報導〕台中市政府原訂去年動工興建「烏日全民運動館」，但受原物料上漲影響，歷經六次流標，不斷追加經費預算，再加上中央補助，終於發包成功，昨日市長盧秀燕率領市府團隊，與在地議員、鄰里長等人出席開工典禮。整體工程經費約四．五億元，預計二〇二五年完工。

中央補助1億 6次流標終發包

盧秀燕說，市府積極推動普及式全齡運動休閒空間，「烏日全民運動館」為台中第十一座運動場館，儘管烏日人口未達國家設置國民運動中心的標準，但烏日是台中指標區域，雖因建設工程、材料費持續上漲，此工程流標六次，所幸在地方、中央共同努力下，市府投入三.五億元興建，也感謝中央給予一億元補助。

盧秀燕說，除了全民運動館，烏日還有正在興建的新榮和段社會住宅，以及預計今年落成啟用的婦女綜合福利館，裡面包含公托、親子館，公幼也已設置完成。

全齡服務 規劃兒童運動中心

建設局長陳大田表示，全民運動館基地位於烏日區健行路及三榮九路交叉口，鄰近烏日林新醫院、高鐵台中站，興建總樓地板面積約五四二〇平方公尺，規劃地上三層空間、平面停車場，可提供籃球、羽球使用的綜合球場，及全齡體能訓練場、新型態健身房、韻律教室、瑜珈教室等運動空間，並規劃兒童運動中心等設施。

外繞環狀熱身跑道為亮點

建設局指出，全民運動館不僅提供全齡運動服務，著重於成人運動設施，更納入兒童運動元素，並以「外繞的環狀熱身跑道」為亮點，讓民眾跑步時視野遼闊，連結在地風景，達到身心靈放鬆，未來該場館可作為烏日及鄰近居民的運動或集訓場地。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法