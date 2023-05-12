不適任教師 議員促訂退場機制

教師虐童案懲處一再拖延，市議員林祈烽要求市府針對不適任教師建立退場機制。（記者歐素美攝）

2023/05/12 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕市議員林祈烽昨天在市議會文化教育業務質詢時指出，中市不適任教師退場機制未建立，教師虐童案的懲處一拖再拖，幾位具虐童前科的教師懲處停聘案，迄今仍不見結案報告，教育局對於不適任教師，退場機制到底為何？副市長王育敏表示，市府一定站在保護孩子立場，給孩子一個公道。

還有四位老師 不當對待學童

林祈烽質詢指出，中市因虐童而被停聘的教師只有二人，其中，一位就是日前大里區陳姓教師，根據教育局資料，台中市現在還有四位不當對待學童，且已被社會局公告違反兒少權法的教師，但學校教評會至今皆未進一步開會審議，案件拖一、兩年都無法結案，他質疑「師師相護」。

林祈烽說，另一起國小教師涉虐童案，市長說虐童案不會掩護也不會袒護，但案發至今都還有教師會成員，在為虐童教師關說，要求放過這名老師，這還有天理嗎？他要求教育局徹底調查，查明是誰在不當遊說？是虐童師的幫凶？不要再「師師相護」，也不要為一顆老鼠屎而壞了一鍋粥。

市府允強化行政權查明清楚

王育敏表示，教評會老師在同一學校，導致出現互相掩護或大事化小的情形，教育局有發現這項結構上的問題，過去學校處理類似案件，不是拖延，就是最後的決議與社會觀感完全不符合，已要求教育局要強化行政權來處理，至於上述第二起虐童案，市府一定會查明清楚。

教育局長蔣偉民說，他到任後即要求各校處理類似案件速度要快，大里的案子就是一個例證；至於另一案，涉案教師目前已停聘兩個月，接受調查。

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