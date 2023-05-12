興富發1工地仍施工 開罰27萬

都發局人員在興富發事故工地「文心愛悅」門口，貼上勒令停工函。 （記者蔡淑媛攝）

2023/05/12 05:30

建案吊臂砸落捷運軌道釀1死10傷 市府勒令9處工地全面停工

〔記者林旻臻、蘇孟娟、蔡淑媛／台中報導〕興富發建設公司的建案，前天發生吊臂砸落台中捷運軌道，釀一死十傷重大工安意外，中市政府勒令該公司在全市共九處工地全面停工，昨天都發局全面稽查，發現文心路三段捷運旁建案「潤隆VVS1」仍在切割施工，當場依建築法開罰廿七萬。

工地主任否認 但媒體拍到工人施工

都發局副局長紀英村昨天帶隊稽查興富發九處建案工地，首處選在位於捷運線旁文心櫻花站至市政站的建案「潤隆VVS1」，由於工地停工，大門緊閉，先通知工地主管開門，再進門稽查，果然第一時間未發現施工情形，但在等待進門期間，採訪媒體已拍到工人在工地切割施工，並爆出火花的影片，還可聽到切割聲響，工地主管否認施工，辯稱只是在整理物料與電線。

都發局採最重裁處 對3方各罰9萬

紀英村表示，進入該工地稽查時已無施工，但入門前已有記者拍攝上述影片，顯示沒有完全停工，違反建築法可開罰一萬八千元至九萬元，都發局採最重裁處，針對起造人、承造人及監造人各開罰九萬元，共計廿七萬元，另八處工地則無違規，紀英村補充說，之後將改善工地稽查流程，隨時派員不定時前往抽查，及時掌握停工情形。

職安署約談現場人員 釐清事故原因

另對於興富發建設公司拆除高空塔吊引發事故，施工前是否提送審查計畫？勞動部職安署中區職安中心主任李文進表示，興富發通過審查計畫，中心已陸續約談現場吊車、操作等人員，還原事故經過，比對是否須依計畫施工，釐清事故原因及究責。

台中市議員包括蔡耀頡、張家銨質疑該建案在申請作業、時段及限建是否合法，市府表示均符合規定。

至於此事故的建案，業者未透露已銷售戶數，以及目前是否有消費者要解約退款，強調如果有違反消費者權益，一定會依合約內容賠償；興富發建設公司發言人廖昭雄表示，現階段首要是傷亡者撫慰，處理中捷賠償相關事宜，建案的消費者權益等後續因應尚未檢討，但如有影響消費者權益，公司會針對合約進行賠償，「合約怎麼約定就怎麼賠」。

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