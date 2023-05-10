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    首頁　>　臺中市

    《台中》不當管教增近4倍 校方消極遭詬病

    4年來校園霸凌及不當管教通報數上升，議員促教育局檢討官官相護文化。（記者蘇孟娟攝）

    4年來校園霸凌及不當管教通報數上升，議員促教育局檢討官官相護文化。（記者蘇孟娟攝）

    2023/05/10 05:30

    疑似霸凌比四年前增二．三倍

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕中市接連發生霸凌、不當管教案件，市議員周永鴻、蔡耀頡等人指出，去年校園疑似霸凌案比四年前增加二．三倍，不當管教更激增近四倍，學校處理緩慢、官官相護，甚至「今日討論、明日忘記」。教育局長蔣偉民指出，已成立局級專案小組，學校若發生相關案件即啟動督導，強化學校處理速度。

    周永鴻指出，中市二○一八年疑似霸凌案通報五十三件，去年通報一三○件，增加二．三倍；疑似不當管教去年通報八十三件，更比四年前廿一件激增近四倍，究竟是通報觀念改變下讓黑數浮出，還是校園相關事件增加，教育局有必要釐清並設法宣導預防；另，校園霸凌或不當管教事件往往後續處置時間都拖很長，讓外界覺得官官相護，難怪形成心存僥倖效應，無法降低發生數。

    議員促教局專案小組處理

    蔡耀頡也指出，校園每次發生相關案件均是學校消極以對在前，等事件引起社會矚目後，才看見教育局積極介入處理，但也常是「今日討論、明日忘記」，但嚴重如「豐中案」若任由第一線學校處理，毫無即時作為，無從預防悲劇發生，教育局應建立專案小組直接處理。

    局長允每兩週主持會議追蹤

    蔣偉民指出，確實發現部份學校處理類似事件不夠積極，教育局已成立專案任務編組，一旦霸凌、不當管教等成案，即啟動專案小組，且每兩週由他主持會議追蹤進度，協助並督導學校積極處理。

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