《首批入住者外 初次申請者亦可享有》社宅租金「567、777」優惠 擴大對象

台中市長盧秀燕宣布，只要初次申請入住台中社宅的民眾，皆可享有打折優惠。（記者林旻臻攝）

2023/05/10 05:30

〔記者林旻臻／台中報導〕台中市長盧秀燕昨日在市政會議宣布，台中好宅「五六七、七七七」優惠擴大方案，過去僅首批入住新落成社宅的民眾享有第一年租金打五折、第二年六折、第三年七折優惠，未來對象將擴大，只要初次申請入住民眾都可享有同樣優惠，期滿續約後，再享三年每年七折優惠。

優惠實施時間、對象擇期公告

住宅處表示，目前台中市已完工社宅有七處、一四九○戶；興建中的社宅有十四處、四四八一戶；已編列預算規劃中的社宅有三處、一三九一戶，合計七三六二戶。

住宅處說明，目前已入住民眾再申請續租，同樣享有未來三年每年七折優惠。法規雖無限制民眾申請社宅的次數，為公平起見，將朝每人只能享有一次「五六七、七七七」優惠進行，實施時間、適用對象將再擇期公告。

社宅目標朝興建一萬戶邁進

盧秀燕表示，台中市社宅目標朝倍增興建一萬戶邁進，未來加計中央興辦的八千戶，總計可提供逾一．八萬戶社宅，給社會弱勢、原住民族或青年使用。今年還有二處社宅準備招租，包括太平育賢二期好宅四百二十戶，將於六月五日至卅日受理申請，東區尚武好宅八百戶，預計七月受理申請。

青年、勞工、育兒都再加分

盧秀燕說，目前社宅落成後，首批入住租金為市場租金行情五至七折，已是全國折數最優惠，市府也透過加分機制，提升青年入住機會，針對設籍台中且在此工作的勞工再加三分，提升到加六分；育有學齡前幼兒的青年，從每名幼兒加一分，提升到每名幼兒加三分，申請人如符合社會局或原住民族事務委員會租金補貼申請資格，還可領取二千至七千元租金補貼。

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