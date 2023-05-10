《8/1新制上路》台中小黃起跳85元不變 里程縮至1250公尺

8月1日零時起坐計程車要漲價了！起跳價85元不變，但起跳里程從原本1500公尺縮短至1250公尺。（記者蘇金鳳攝）

2023/05/10 05:30

續程每200公尺仍是5元、延滯計時縮短為每60秒5元

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市將自八月一日零時起調整計程車費率，起跳價八十五元不變，但新費率起跳里程由一五○○公尺縮短至一二五○公尺，續程每二百公尺五元不變，延滯計時為車速每小時五公里以下，累計每一二○秒五元，縮短為每六十秒五元。

夜間加成每趟次加收二十元不變

交通局表示，夜間十一時至翌晨六時為夜間加成時段，每趟次加收二十元維持不變，如遇跨夜間加成時段，統一以「上車時間」為準。

交通局昨天宣佈八月一日起調整計程車費率，考量近年消費者物價指數上漲約八．三六%、油價攀升約四十五．七一%、車輛設備維修費用、基本工資上漲等因素，為兼顧計程車駕駛營運收入及消費者權益，經審議調整縮短起跳里程，由一五○○公尺調整一二五○公尺，起跳價八十五元不變，以鼓勵駕駛承接短程載運服務，另也將延滯時間由累計每一二○秒五元，縮短為累計每六十秒五元，以合理反映油價上漲成本。

8/1前未改表計程車 須按舊制收費

交通局表示，依「汽車運輸業客貨運運價準則」等相關法規，計程車費率可每二年檢討一次，現行計程車費率近七年未調整；另對於計程車業者提出針對颱風豪雨假是否加價的提案，考量政策不鼓勵民眾外出，及各區若未同步停班課恐衍生爭議，經審定不採行。

交通局強調，來不及在今年八月一日前完成計費表修改的計程車，仍須依二○一六年核定運價按表收費，為免爭議，無法用新費率貼紙來讓駕駛現場試算。

民憂塞車跳更多 運將：「不無小補」

常搭計程車的趙姓市民表示，依交通局的調整，起跳里程從一五○○公尺、八十五元調整為一二五○公尺、八十五元，無異過一交通路口馬上從八十五元跳表到九十元，若遇到塞車就跳得更多，消費者怎麼受得了。

黃姓計程車駕駛無奈的表示，有調總比沒有調好，不無小補，他從二○一六年擔任計程車駕駛至今，計程車費率都沒有調漲，遇上疫情三年，營業額降了六至七成，面對萬物皆漲，希望能調整一些費率，讓駕駛能維持生計。

中市8/1起計程車實施新費率

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