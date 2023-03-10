不老騎士環島 99歲爺爺4度參加

弘道不老騎士出發，今年最高齡是99歲郭深森爺爺，已經第4度參加。（記者蔡淑媛攝）

2023/03/10 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕不老騎士，為愛出發！三十位平均年齡七十五歲的不老騎士今天從台中出發，一路往南以逆時針方向，將完成十天共一千一○六公里的機車環島公益旅程，挑戰南迴公路和蘇花公路，並擔任獨居弱勢長輩餐食計畫愛心大使，其中最高齡是第四度參加的九十九歲郭深森爺爺，還預約一百歲還要騎機車環島，公益大使盧廣仲送上「大願成就御守」！

弘道不老騎士邁入第十二屆，今年最高齡是九十九歲郭深森爺爺，他在二○一三年成為不老騎士的一員，從屏東恆春鎮往北騎至台中市約三百多公里；二○一九年再參與公益募款計畫的環島行程；去年騎機車征服一千一百四十五公里環島旅程；今年則第四度挑戰，他說認真運動，游泳、練氣功，三餐營養充足，養足體力，午睡起床後騎機車出門去兜風順便練體能，為百歲環島努力中。

今年女性中最高齡是八十歲的陳阿賀，去年發生車禍骨折休養後勇敢要完成第一次追夢；七十六歲呂國輝抗癌成功後，即時圓夢不讓人生有遺憾，還有六十九歲的小兒麻痺的賴美文右腳行動不良騎著四輪機車環島。

不老騎士環島期間除親自參與社區機構送餐服務外，更號召社會大眾為二十萬人次獨居弱勢長輩募集一千七百萬的餐食經費。

不老騎士環島出發，盧廣仲（左二）加油送御守，99歲郭深森（左三）爺爺，還預約一百歲還要騎機車環島。（記者蔡淑媛攝）

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