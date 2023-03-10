府會園道「綠地光禿」 民眾促改善

台中市府會園道的綠地已有光禿現象。（記者蘇金鳳攝）

2023/03/10 05:30

〔記者蘇金鳳、張軒哲、歐素美／台中報導〕位在市議會及台中市政府間府會園道，一片綠地，不論平日假日，都有民眾野餐、遛狗，近日有民眾反映，發現園道乾枯、光禿現象，要求市府趕快改善，建設局表示，初步判斷屬季節性因素及人為經常使用所致，後續將請廠商針對生長情形不佳區域加強維護及保養。

野餐、遛狗 休閒好去處

台中市的新市政大樓及市議會興建完成後，在府會之間興建成「府會園道」，上面植上綠草，經歷胡志強、林佳龍及盧秀燕三位市長，已整理成相當好的一處綠地公園，綠地旁的人行道，更成為附近居民散步的好去處。

建設局：請廠商加強維護

而且不分平假日民眾會直接鋪上野餐墊坐在園道上野餐、遛狗，宛如身在歐洲，甚至在疫情嚴峻時，還有民眾投訴園道有超過十人聚集在遛狗，顯見園區受民眾歡迎。不過，有民眾發現，府會園道的草地不但有枯黃且已有光禿現象，希望市府能儘快整修。

市府陽明大樓與東勢林管處周邊近期則有六隻流浪狗齊聚，時而對路過行人或自行車騎士吠叫追逐，引起民眾驚嚇；台中市動保處表示，已派員至現場或使用誘捕犬籠等方式，捕獲犬隻一頭。

另外，有民眾反映，建設局出借潭子區家福里頭張路一段一一七巷附近的一塊土地，供潭子區家福健康促進會綠美化，但協會未善加管理綠美化，園內堆滿桶子及垃圾，並禁止民眾進入；促進會表示，因野狗及流浪漢亂入製造髒亂才管制，並未禁止民眾進入；建設局表示，將要求認養單位儘速改善。

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