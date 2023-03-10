憂重演前年大旱 各區農田實施輪灌

2023/03/10 05:30

〔記者張軒哲、歐素美／台中報導〕今年水情告急，可能重演二○二一年百年大旱，農業用水限縮，台中市各區農田紛採取輪流灌溉措施，農友憂心缺水影響收成，和平區代表羅進玉盼在梨山增設簡易自來水；大甲溪發電廠廠長劉演鎮表示，目前德基水庫蓄水量約六十六％，還能撐到五月底，盼五月梅雨為水庫帶來進帳。

德基水庫蓄水量約66%

農田水利署台中管理處表示，太久沒有下雨，鯉魚潭水庫蓄水率已跌破五十％，今年水情與前年百年大旱差不多，很不好，因農業用水限縮，中市各區農田皆採輪灌措施。

農業局表示，目前主要缺水地區為霧峰區，因位在農田水利署南投管理處管轄的水尾，霧峰荔枝正值開花期，缺水會造成花朵枯萎，將導致荔枝減產。目前農田水利署台中管處理處及南投管理處已陸續啟動抗旱措施，包括實施輪灌、宣導農民錯開用水尖峰、加強日夜灌溉管理、啟用抗旱水井，後續並將視水情狀況，抽取溪流、區排等補充灌溉水源。

農民憂心灌溉用水影響收成，后里區農民廖明田說，后里圳輪灌時間短，水量不大，希望能調整；和平區代表羅進玉說，久未降雨，憂心今年梨子、水蜜桃、蘋果、甜柿收成受影響，因山泉水供應吃緊，日前還發生梨山果農為搶水爭執鬧進派出所，希望增設簡易自來水系統，解決山區居民用水問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法