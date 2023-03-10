水情趨嚴峻 建議燈號提前藍轉綠

德基水庫蓄水量66%，大甲溪發電廠表示，若5月梅雨不來，預計可撐到5月底。（民眾提供）

2023/03/10 05:30

盧秀燕表示除提醒節約用水 政府可加強水源調度

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中部地區水情漸趨嚴峻，台中市長盧秀燕昨日列席行政院會建議中央應提早將台中水情燈號由藍燈轉綠燈，以符合現況，更提醒民眾節約用水，政府部門可依此加強水源調度、提早因應；她也向中央喊話，盼盡速核准烏日水資源中心計畫及經費，藉由再生水供應工業用水，避免排擠民生用水。

建烏日水資中心 盼中央核准

近來國內不少地區傳水情嚴竣，因台中前年遭逢百年大旱採取「供五停二」分區限水措施歷歷在目，盧秀燕特別關切台中水情，她說，上個月她到德基水庫視察時水庫蓄水量還有八十％，近來蓄水量已經降到六十六％，顯示中部地區水情進入吃緊狀態，尤其中市廿多個農田水利工作站全已啟動輪灌，顯示農業灌溉用水已受影響，由於目前中部水情仍是「水情正常」藍燈，她建議水情燈號應提前轉為「水情提醒」綠燈，除可提醒民眾節約用水，政府部門也可依此燈號提早加強水資源調度應對。

尚在藍燈 減壓供水未能啟動

經發局指出，因目前水情燈號是藍燈，特定行業如三溫暖、洗車業、游泳業、用水大戶等未啟動減壓、減量供水等機制，除提醒市民加強節約用水、產業自主節水及配合中央抗旱應變中心滾動式檢討調整管控。

此外，核二廠二號機三月將除役不再發電，盧秀燕指出，經濟部曾表示要以德基水庫的水力發電供應，昨日她再度當面向經濟部長王美花提醒應注意水源調度，以免水情雪上加霜，王美花正面回應會促台電跟水利署注意。

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