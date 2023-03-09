台中》鄰近墓區 中部國道火災已66件

掃墓引發火災，冒出濃煙，影響國道用路人安全。（圖由高公局提供）

2023/03/09 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕國道一號及國道三號中部路段鄰近墓區，去年清明節前後共發生四起火燒山或邊坡事件，今年初至本月六日止，卻發生六十六件，是去年的十六倍之多，濃煙影響公共安全，甚至危及野生動物生存；交通部高速公路局中區養護工程分局呼籲民眾切勿焚燒雜草，維護國道行車安全。

掃墓引山林大火 最重判7年

台中市消防局也強調，國道三號沙鹿、龍井路段，二二八連假即因民眾掃墓引起重大山林火災，若查獲將依公共危險放火罪查辦，刑法最高可處七年以下有期徒刑。

有人建議 掃墓應禁燒金紙、雜草

針對台中海線火燒山頻傳，甚至危及高速公路交通安全，市議員楊典忠表示，消防局雖在大肚山設置多處小型水庫，但無法預防火燒山的發生，杜絕墓地火警應積極種樹，並開闢防火線，清明掃墓前則應加強墓地割草、出入口設置緊急儲水桶，才能有效防止火燒山；另有人建議，禁止掃墓時焚燒金紙及燃燒雜草，並加強稽查。

今年氣候乾燥 海風強勁易引火

高公局中區養護工程分局表示，農曆春節後即有民眾掃墓祭祖，今年因氣候較乾燥，西面海風一吹，星火燎原，致民眾掃墓焚燒雜草或燃燒金紙引發火災，常波及國道中部沿線邊坡，不僅造成空氣污染，並嚴重影響國道行車安全，提醒民眾掃墓「四不二記得」：不任意燒雜草、不任意丟煙蒂、不讓冥紙飛揚、不放爆竹煙火、記得撲滅餘燼及記得隨手收拾垃圾，避免釀成墓區火燒山事故。

今年清明節前，因民眾掃墓等引發火災，致中部國道火燒山多達六十六件。 （圖由民眾提供）

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