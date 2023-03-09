台中》市府追加3.5億 綠質疑偷渡「購物節」預算

「消費金喜送」也是天天抽現金，遭民進黨市議員周永鴻批跟台中購物節內容差不多。圖為購物節對外宣傳會。（資料照，蔡淑媛攝）

2023/03/09 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市府此次追加「消費金喜送」三．五億元預算，引發藍綠議員對槓。民進黨議員周永鴻抨擊，市府用「消費金喜送」，為台中購物節偷渡經費，國民黨竟用「屆期不連續」為市府護航，根本邏輯錯誤；國民黨市議員黃健豪則反駁，這是中央的六千元現金發放政策，與「購物節」科目不同。

市議會六日召開程序委員會，排入市府第一次追加預算案，由於民進黨質疑「消費金喜送」三．五億元列入追加預算，根本是「購物節」的預算，違反上一屆議會決議，購物節不可再追加預算的附帶決議；國民黨市議員黃健豪卻認為，新議會新民意，應有屆期不連續的原則。

上屆議會附帶決議 本屆不得再追加購物節預算

周永鴻指出，經發局追加的「消費金喜送」違反去年議會附帶決議，要求下次購物節預算只能編在本預算，不得用追加預算，經發局的項目「消費金喜送」，是為台中購物節偷渡經費。

周永鴻更批，國民黨竟有市議員用「屆期不連續」來護航，依台中市議會議事規則第十五條記載「每屆議員任期屆滿時，尚未議決的議案，除預決算案及人民請願案外，下屆不予繼續審議」，他強調，議會去年的「附帶決議」是已審議過，不是懸而未決的事項，不適用「屆期不連續」原則。

依藍「屆期不連續」邏輯 綠批上屆提案全可翻盤

周永鴻說，國民黨「屆期不連續，尊重新民意」之說，是護航市府的購物節再度追加預算，無道理且違反議會精神。如果依照這種邏輯，上屆所有經過三讀通過的市府提案與議員提案，都可以翻盤。

藍反批 好的政策怎能說是護航？

國民黨黨團書記長黃馨慧則反批，好的政策怎能說是護航？各縣市政府都想搶食六千元大餅，台中市能不提出嗎？經發局則表示，配合中央發放六千元現金政策，並考量去年台中購物節與購物快樂送兩項計畫，合辦的成效良好，經發局依「預算法」追加三．五億元預算，與台中購物節合辦年度產業節慶活動。

購物節、消費金喜送比較表

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法