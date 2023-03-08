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    首頁　>　臺中市

    台中》4.7萬身障停車識別證 車位僅3500多格

    交通局在靠近學校、公園、醫院、診所、幼兒園等地，優先設置身障停車格。（圖由市府提供）

    交通局在靠近學校、公園、醫院、診所、幼兒園等地，優先設置身障停車格。（圖由市府提供）

    2023/03/08 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市人口增加，停車格一位難求，在民眾遍尋不到停車格，卻發現有相當多身障、親子停車格無人使用，質疑有必要設如此多身障停車格？交通局長葉昭甫表示，台中市目前路邊與路外停車場共劃設三五○○多格身障車格，依規定置數量須二％比率劃設，請民眾一起打造有愛無礙的友善城市。

    鄭姓身障者表示，他因車禍造成頸椎受傷，七年來在家人鼓勵下努力復健，現已能開車上路，希望一般民眾不要佔用，因為身障者行動不便，若身障車位遭佔，因停車問題要花更多時間和體力，增加移動的困難度。

    面對部分民眾質疑身障停車格劃設太多，交通局長葉昭甫指出，台中市汽車路外加路邊十四萬三二七二格，所劃設的殘障車位共三五九六格，是依規定劃設。

    葉昭甫表示，依據「台中市公有路邊停車場設置基準」第六條規定，身心障礙專用停車格位設置數量需符合「身心障礙者權益保護法」二％的規定辦理劃設。

    佔用車位者罰1200元

    交通局表示，截至今年二月中旬，核發有效的身心障礙者專用停車位識別證，總計四萬七六○四張，身障停車格則是三千五百多格，因此民眾不要佔用身障停車格，不但會讓身障者不方便，也會遭處一千兩百元罰鍰。

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