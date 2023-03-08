台中》節水抗旱 每日10萬噸回收水免費取用

水利署表示，目前正常供水藍燈，鯉魚潭水庫蓄水率五十一％。（圖由水利署提供）

2023/03/08 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕南部地區的水情持續惡化，讓台中市民想到兩年前的大旱，民進黨市議員陳淑華、陳雅惠要求市府未雨綢繆，超前部署各項節水調度及抗旱整備作業，即使再度面對旱災，也能立即因應；水利署副署長王藝峰表示，目前中部水情穩定，德基水庫蓄水率六十八％、鯉魚潭水庫五十一％，是正常供水藍燈，但在氣候變遷下，請民眾節約用水。

市民、廠商都可領 供澆花、洗車

水利局指出，中市府已開放福田、石岡壩、台中港、文山、水湳、廍子、新光、豐原、黎明等九座水資中心的回收水，提供市民、廠商等免費取用，每日可提供回收水量約十．六七萬噸。回收水已經處理過，可供澆花、沖馬桶、洗車等使用。建設局目前也用來澆全市路邊的花草。

若持續不下雨 也將面臨缺水

目前南部水情吃緊，市議員陳淑華、陳雅惠表示，台中地區目前雖保持水情正常的藍燈，但每年的十一月至次年四月是枯水期，若中部雨情再不佳，台中可能再次面臨缺水。

陳雅惠表示，中央災害應變中心已於三月一日成立，遲不見市府提出相對因應之道，二○二一年中市大旱，不得不啟動「供五停二」分區供水，至今記憶猶新，建議市府要盤點工地的地下水、水井口數，以備不時之需。

議員：市府需提前調節用水

陳淑華要求市府立即檢測各個深水井、自來水管線狀況、緊急供、配水計畫，水車、大水桶數量等等，避免缺水夢魘再現。

中市府說，台中目前可使用的抗旱井共八十八口，此外，約有九十處工地抽取地下水；都發局指出，已於去年三月起規定，工地有抽排水者應設置水資源再利用裝置。

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