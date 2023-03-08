台中》友善女性 公共場所女廁已逾萬間

台中市自二○二一年起自訂規則，新建的建築中，男女公共場所間比例須符合一比四，目前女廁間已逾萬。（圖由市府提供）

2023/03/08 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕三八婦女節將至，台中市長盧秀燕指出，身為六都唯一女性首長，她特別體貼女性生活需求，台中市自二○二一年起自訂規則則，市府所屬機關新建建築的公共場所男女廁間比例須符合一比四，比中央的一比三比例還高，讓女性如廁不必大排長龍；市府統計，女廁間數從市長上屆上任初的九千多已增到逾萬間，逐年增加，市府會再加強建置，讓女性「更方便」。

蹲式與坐式馬桶比 為三比二

市府會再加強建置，讓盧秀燕強調，她身為女性，早在擔任立法委員時就已注意到女廁大排長龍問題，經爭取下內政部修改「建築技術規則」，將新建公共建築物的男性與女性廁間比例定為一比三；但她擔任市長後發現，比例仍是不足以消化女性排隊上廁所的情況，二○二一年市府自訂「台中市政府及所屬各機關學校建築物附設廁所設置及管理維護基準」，要求新建的公廁男女廁間比例提高到一比四，另外，也訂出蹲式與坐式馬桶三比二的比例，照顧老弱婦孺的如廁需求。

綠線沿線車站 男女廁間比為一比五

盧秀燕指出，包括東勢客家文化園區、圖書館太平坪林分館、大甲溪畔生態公園、后里動物之家等新建公廁，目前都已符合新標準；另有些場域人潮較多，包括台中捷運綠線沿線車站、鰲峰山公園、崇德殯儀館景福廳、大墩文化中心等，男女廁間比例甚至已高達一比五，提供女性更友善的如廁空間。

環保局長陳宏益指出，早期的公共廁所空間並未特別訂定男女廁間比，台中市的男女廁間比甚至低於一比二，市長盧秀燕自二〇一八年上屆上任之初，全市女性的廁間數為九五三八間，到去年已增加到一萬○○三○間，男女廁間數比由原來的一比一．九，已逐步提昇到破一比二，未來會持續努力再建置。

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