台中》綠營大老勸進黃國書 再戰立委

綠營地方大老昨公開勸進立委黃國書，再出馬參選引關注。（記者蘇孟娟攝）

2023/03/07 05:30

〔記者蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導〕南投立委補選綠營成功打出逆轉勝，台中第六選區（中西東南區）現任立委黃國書，前年因線民事件退出民進黨並表示不再連任，台圓文教基金會董事長蔡明憲六日號召廿餘個民間社團意見領袖共同聲明，勸進黃國書出馬再戰，更呼籲民進黨中央將黃國書納入初選民調對象，整合最強人選「守住綠營這一席」。

黃：尊重黨中央規劃

對此，黃國書說，他是犯過錯的人，「我沒有資格說個人意願」，感謝大家對他的心意，但他不能因為大家勸進就又說要選，「一切仍應尊重民進黨中央的規劃」，民進黨二○二四年的選戰仍有很大挑戰，他會在讓民進黨贏下總統大選及立委確保現有席次不掉的前提下，跟大家一起努力，但也不一定「非我不可」，只要有更適合的人選，他一定全力支持。

台中第六選區中外界也看好綠營新生代包括現任市議員江肇國及黃守達。黃守達認同推出最強人選拚勝選的重要，認為初選應納入黃國書考量，希望黨中央能協調人選產生機制，全力團結迎戰；江肇國則認為應考量民意並尊重黨中央協調產生最強人選團結的機制。

民進黨現任立委包括立法院副院長蔡其昌，他呼籲黨中央可比照與林昶佐合作模式整合拚勝選；立委張廖萬堅則是認為，基於讓本土席次極大化的考量，可視黃國書為綠陣營予以整合，立委何欣純及莊競程則表示，尊重黨中央的機制。

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