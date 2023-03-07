台中》為綠線才搬家 中華賓士這回反聯開

位於台灣大道及文心路口的中華賓士，當年為了捷運綠線興建才搬到現址，未料現在又被劃為藍線聯開地。圖為中華賓士原址。（記者唐在馨攝）

2023/03/07 05:30

〔記者唐在馨／台中報導〕台中捷運藍線市府規劃十三站十八處的聯合開發案，但同時位於文心路以及台灣大道兩側的中華賓士以及台灣中油都表示強烈反對，其中，中華賓士曾為了捷運綠線的「聯開」搬家，如今又為了藍線面臨營運變數；市府則表示，仍待都委會再審，也會持續協調。

中油也興趣不高

另外，和中華賓士隔著一條文心路相對的中油則說，該區域加油站不多且中油也面臨能源轉型等問題，建議可以旁邊開捷運出口，但不願意做聯開。有趣的是，和中油相鄰的是台中知名酒店─金錢豹，該地並沒有被選為聯開場地，民眾戲稱，捷運通了後，「可以坐捷運去酒店」，市府則強調一切未定案仍待協調。

中華賓士目前是在台灣大道與文心路交會口，而它的原址是目前正隔著一條台灣大道對面，現已是捷運綠線的台中市政府站。這塊精華地當年位於市府旁，又位於兩條主要幹道交會處，被市府鎖定做聯合開發，中華賓士只好遷址至市府站對面，未料藍線最近辦公聽會，又選中華賓士更預備將原本這是「B14站出口」，變更為「捷運開發區」，後續以聯合開發方式辦理。

中華賓士：可於人行道 做出入口

對此，中華賓士則提出質疑，表示同一家公司已因捷運聯合開發而搬家，並花下巨額資本做搬家及重新開業的工作，事實上隔著一條台灣大道，文心路兩側都已有捷運綠線的聯開，不能理解是否有必要再加入另一個聯開案？業者建議市府參照雙北捷運營運模式，於人行道設置出入口即可，台中市府表示，若地主有質疑，只能送回都委會再議，而該處做聯開當初也是交通局規劃的，是否要放棄聯開，恐怕也得再討論。

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