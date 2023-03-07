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    台中》中捷藍線聯開 部分地主要求增容積

    中捷藍線擬聯合開發站地圖

    中捷藍線擬聯合開發站地圖

    2023/03/07 05:30

    〔記者唐在馨／台中報導〕台中捷運藍線全長二十四．八公里，日前經交通部審議通過，將送行政院會，由於總經費高達一六一五．一四億元，市府在二十站中規劃十三站，有十八處要做聯合開發，但有部份地主反對或是要求增加容積，市府則表示會持續溝通，爭取雙贏。

    台中捷運藍線規劃西起台中港，沿台灣大道串聯沙鹿火車站、市政府、台中火車站，東至台糖生態園區，共有高架車站八座、地下車站十二座，廿個車站再加上一座機廠，總經費一六一五．一四億，中央分六擔七十五．五九億元，地方則自籌九三九．五五億元，比二○二○年送交的預算一三二九億元約增加二八六億元，全案須經行政院審查通過。

    籌建經費過高 盼聯開引財源

    據分析，因為藍線經費太高，也因為路線很長，這次交通局一口氣規劃了十三站十八處的聯開計畫，希望藉由聯合開發提高自償率，也帶來財源，但目前開完公聽會，仍有不少地主有意見。

    部分地主爭取危老獎勵

    其中，包括B2-1站近梧棲國小的民地，B7-1近弘光大學的部份地主（部份人同意），B14-1及B14-2的中華賓士及中油反對，B15-1靠近忠明國小的民地地主不認同，B17-1茄苳公園對面地主沒意願，但例如B13-1秋紅谷對面地主未反對，但希望爭取住變商容積及危老獎勵，B12-1的統聯要求提高容積率，而B19-1地主則直接要求容積到八○○％。

    市府表示，雖然目前各方表達意見時間已過，但照理仍可隨時再提出，一切待送都市計畫委員會審議，交通局也說會持續與地主溝通，尋求雙贏。

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