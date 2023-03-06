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    首頁　>　臺中市

    台中》久旱地下水位低 霧峰農灌拉警報

    2023/03/06 05:30

    〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰區正值一期稻作春耕期，因灌溉水不足，被迫實施分區供水，水尾區域更出現沒水可灌溉的窘境，部分農民質疑是鳥嘴潭人工湖截流造成水源不足，中區水資源局則強調，久未下雨是烏溪水源減少的主因，立委林靜儀、市議員李天生則聯繫水利署、農田水利署調度水源，要求維持正常供水，避免影響春耕。

    水利署澄清未截流烏溪水

    水利署中區水資源局張庭華局長表示，目前鳥嘴潭有Ａ、Ｂ兩個湖區蓄水約為兩百萬噸，潭內的水源都是在豐水期所儲存下來，已有一段時間未再向烏溪水取水。他再次強調，霧峰灌溉水缺乏，主要是久旱不雨造成地下水不足，以及烏溪水源減少，並非是鳥嘴潭截流，而影響到農田灌溉。

    霧峰區一期稻作面積約一千公頃，因久旱不雨，加上地下水位降低，以致水井抽不到水，近來霧峰六股，以及水尾的南勢、北勢里等區域都無水可灌溉，農民憂心剛插秧的稻苗枯死。

    水源重調度 農灌暫紓緩

    林靜儀表示，水利署即進行水源調度，前天中午已順利供水，解決農田缺水的問題，接下來請農水署新開鑿水井供水，將會協助尋找經費。

    李天生則要求維持正常供水，強調興建鳥嘴潭截取烏溪水源，地方擔心影響農業灌溉用水，要求鳥嘴潭啟用後，不僅不會影響供水，更應成為霧峰穩定供水的來源。

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