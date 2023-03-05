台中公車未禮讓行人 2月揪5件

台中市交通局加強稽查公車未禮讓行人，處5千元罰鍰並計點列入評鑑，扣減年度補貼款。（台中市府提供）

2023/03/05 05:30

〔記者蔡淑媛、林旻臻／台中報導〕台中去年底發生母嬰在斑馬線上遭公車直撞雙亡悲劇，交通局即展開稽查公車駕駛是否落實路口公車轉向「停看行」，今年二月共稽查一九八輛公車，還是有五輛公車不禮讓行人，其中四件集中於中區「建國路、雙十路與南京路路口」，將加強取締，處五千元罰鍰，並計點列入評鑑，將扣減年度補貼款。

交通局加強取締 計點列入評鑑

交通局長葉昭甫表示，市府自去年十二月底日起至今年一月底止，共稽查九七一輛公車，有十六輛公車違規未停讓行人，都依契約嚴予處分；今年二月份稽查，還是有五輛公車違規未禮讓行人。

4公車違規於建國、雙十、南京路口

葉昭甫說，上述五輛公車中，四輛在中區「建國路、雙十路與南京路口」，另一輛在在西屯區「逢甲路及福星路口」違規，其餘路口的公車，轉彎均符合停讓行人規定。

就算行人要禮讓 公車也不得先行

葉昭甫強調，公車應主動禮讓行人，只要行人在行人穿越道（斑馬線），就必須禮讓行人先行通過，就算行人要讓公車先行，公車也不能先走，這五輛違規未禮讓行人公車，分別為全航豐客、統聯及中鹿客運等四家業者。

另外，台中市大里區中興路二段、德芳路一段、新仁路二段的六叉路口，以及旁邊的日新路和鐵路街路口交叉像個Ｙ字，兩處車禍頻傳，民眾酸根本是「大魔王路口」，台中市政府交通局表示，將調閱路口事故資料研討改善對策，至於日新路增設行人號誌部分，後續將再和地方協調設立桿位。

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