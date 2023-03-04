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    首頁　>　臺中市

    亂丟垃圾、隨地便溺 育德園道髒亂 環局裝監視器

    2023/03/04 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市有很多漂亮的園道，育德園道便是其中之一，國民黨市議員陳文政表示，近日民眾與里長多次反映，近年來中國醫藥大學附設醫院前路段，有部分缺乏公德心的民眾，丟垃圾及隨地便溺的離譜情況，讓鄰近居民苦不堪言，要求市府想辦法處理；環保局表示，昨天已前往裝設監視器。

    環保局表示，北區育德園道內綠地及人行道由建設局維護，並由環保局負責周邊道路的整潔，將與建設局加強合作，如發現有髒亂情形，將機動調派人員加強清掃。

    市議員陳文政表示，育德園道是北區市容最美的路段之一，但近來育德園道垃圾滿地，沿路各里的環保志工們奉獻自己的心力清理，而中國附醫前五常街到尚德路口，不但垃圾清不完，還有有人隨地便溺，育德里長黃志銘還自製「禁止便溺」的警示標語，仍不見改善，讓當地居民相當苦惱，他與黃志銘希望透過基礎設施的更新、植栽翻新及監視器設置等改善措施來解決問題。

    建設局表示，將不定時偕同警察局、環保局現場稽查，若發現違反規定，除加強勸導外，屢勸不聽者更將開立罰單，另也將針對該段園道維護管理進行研商對策，以有效維持環境清潔。

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