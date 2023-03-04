電桿下地將動工 還高美濕地美景

清水美堤街電桿一字排開，影響觀瞻。（記者張軒哲攝）

2023/03/04 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕高美濕地是知名國際級景點，頗受國內外遊客青睞，因為清水區美堤街電線桿林立，天際滿布蜘蛛網影響絕美海景，地方爭取地下化，但涉及中央、地方多達二十多個單位，一度停擺。立委楊瓊瓔昨日邀集相關單位現勘，台電等單位均願意全力配合，預計下地長度約七百三十公尺，移除二十三支電桿，經費約二千二百萬元，預計八月底前完工。

天際滿布蜘蛛網 拍照閃不掉

楊瓊瓔說，有遊客站在美堤街上看高美濕地景色絕美，卻有一根根的電線桿佇立，太過突兀，且拍照怎樣也閃不開，電線桿都會入鏡，實在有礙觀瞻；台電公司指出，移除需新設四座基礎台。因涉及海口圳支線及舊莊圳支線兩處圳溝，屆時若無法傳埋管路，須以潛盾施工，需較長施工期程；其他部分則以傳埋方式施工。

台電、中油補助 8月底前完工

市府建設局表示，目前美堤街路燈附掛於台電電桿，下地工程完工後，將另施作路燈，初估經費約三百萬元。至於附掛中華電信及有線電視纜線，也將一併統挖下地，完工後由建設局進行道路刨封，預定下週邀集相關單位召開工程協調會，台電公司及中油公司基於睦鄰回饋，同意補助市府經費，預計最快八月底前完工。

美堤街730公尺電桿確定地下化

高西里長洪曜南說，此案一年前即提出，殷切期盼美堤街恢復完美天際線，但事涉單位眾多，一度胎死腹中。楊瓊瓔說，高美濕地被譽為「一生必遊之地」，感謝中央、地方相關單位全力配合，確定將高美濕地美堤街約七三○公尺電桿地下化，此舉可提升高美濕地觀光品質，更能減低災害時搶修困難。

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