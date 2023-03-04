黃花風鈴木盛開 廍子公園遊客多

廍子公園黃金風鈴木盛開，地上也灑滿黃金花朵，相當唯美，吸引美眉拍照爭豔。（記者蔡淑媛攝）

2023/03/04 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中北屯廍子公園的黃花風鈴木今年大爆花，黃花盛開、一片金色燦爛，從太順路、情人橋旁景賢路宛如是黃金大道，一路延申至廍子公園，廍子公園更有「黃金公園」美名，平日賞花拍照人潮不斷，假日更擠進數千人，當地廍子里長董銘成說，這波花季才剛開始，已經開得很茂盛，預計一週進入盛開期，持續至月底，只要不下雨，追花、賞花、拍花十分過癮。

迎接春天，台中市黃花風鈴木綻放，還有包含東區樂成公園、西屯區文修公園、南屯區文心森林公園也是以黃花風鈴木聞名的亮點公園，民眾可建設局官網上的賞樹情報，了解四季樹花風情。

今年黃花風鈴木滿開，黃澄澄的黃金花海，太陽輝映下特別耀眼、壯觀，從今年二月下旬陸續綻放，大坑情人橋旁景賢路兩側種滿黃花風鈴木，超過五百公尺，一路延申到廍子公園，加上公園超過三百株風鈴木，花開爭豔，美不勝收，還有鄰近的太順路段上黃金風鈴木也爆開。

廍子段黃花風鈴木相當知名，董銘成說，上個月里辦公室接民眾電話詢問花期已經接到手軟，還有北部的旅行社、退休團體打來問花況，二二八假期已經湧入數千名遊客，近來不分平假日，民眾攜家帶眷、帶著寵物，或花樹下露營賞花，也吸引不少模特兒來外拍，捕捉金色時光，驚嘆連連。

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