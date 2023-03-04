體驗泰雅文化 環山獵人步道開通

環山部落有色彩繽紛泰雅彩繪牆。（記者張軒哲攝）

2023/03/04 05:30

沿著狩獵古徑建設 總長2.5公里 彩繪牆、石板屋成打卡點

〔記者張軒哲／台中報導〕近年國旅大爆發，大梨山地區遊客增加，為提升環山部落景點特色，總長度約二.五公里環山獵人登山步道環狀線於今年二月完工，三月已全線開放，讓來訪遊客體驗傳統泰雅族文化；環山部落有泰雅彩繪牆、石板屋加上獵人步道開通，適合搭配梨山景點安排深度遊程。

環山部落 享紫藤山城美名

大梨山地區四季各有不同風情，近期吸引大批賞櫻客到訪，櫻花季期間，週邊旅宿業一房難求。除了遊客熟悉的梨山部落，鄰近宜蘭縣的環山部落位於南湖大山、中央尖山及雪山環抱，是中橫宜蘭支線中最大的泰雅部落，素有紫藤山城美名，也山水愛好者的私房景點。

兼顧生態 大梨山觀光添亮點

台中市府觀旅局此次投入近五千九百萬元建置環山獵人登山步道。觀旅局長陳美秀表示，此次工程沿著泰雅族人狩獵古徑建設步道，以最低生態干擾方式將原本部分崩塌的野徑，利用現地材料建置砌塊石階梯及護坡駁坎，並以斜木樁工法將狹窄且難以通行的危險路段拓寬，增進遊憩安全。步道結合泰雅族部落元素設置具有特色的遊憩節點，如以原木及部落圖騰建構淨化祈福之地；將荒廢的半穴居遺址群落以木構造重新整建。

獵人步道開通後，補強環山部落景點，也替整個大梨山地區觀光增添亮點，去年參山處整修梨山耶穌堂完工後，吸引遊客參訪，梨山賓館後方希利克步道全長約六百公尺，參山處以不破壞自然生態的友善環境工法施作，步道沿途林相豐富，步道終點勇士營地有大幅泰雅彩繪牆適合拍照，也能遠眺山景，遊客可自行搭配福壽山與武陵農場，安排二日或三日泰雅部落與山林生態之旅。

環山獵人登山步道環狀線三月開通，適合親子探訪。（記者張軒哲攝）

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