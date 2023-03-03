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    首頁　>　臺中市

    東勢立體停車場 車道陡峭惹怨

    2023/03/03 05:30

    〔記者蔡淑媛、歐素美／台中報導〕民眾到東勢立體停車場停車，抱怨停車場從一樓直接爬升到四樓，車道陡峭，感覺很危險，而且樓層之間未明確標示，根本搞不清楚到了幾樓，出入口也沒有人行專用道，致人車爭道，險象環生；東勢區公所表示，將改善樓層標示，並加強宣導行人走豐勢路或本街出入口，第三橫街為車輛專用出入口。

    另北區武漢街一處民宅旁路面孔蓋漏水，民眾反映逾兩個月未改善，市議員陳俞融質疑水利局和自來水公司互相推拖，無助問題解決，並浪費寶貴水資源。水利局表示，污水孔蓋經檢查並無污水漏出，已請水公司檢測漏水來源，釐清原因改善；自來水公司指出，漏水處附近進行老舊管線汰換工程，日前曾進行三次試劑檢測，餘氯反應不明顯，顯示非漏水點，再將台電窨井積水抽空，仍無法判斷漏水來源，後續將擴大檢漏範圍，以釐清是否有早期未登錄圖資，造成漏水。

    民眾反映東勢立體停車場樓層之間未明確標示，且電梯位在停車場後方，還需走樓梯，質疑不符合殘障設施規範，而且出入口沒有行人專用道，人車爭道，險象環生。

    東勢區公所表示，立體停車場一至三樓為店面、住宅，四至九樓為停車場，車道設計符合規定，其中，位於第三橫街的出入口為車輛專用，行人需走豐勢路或本街出入口，可直達電梯。

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