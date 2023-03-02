台中》向經典棒球迷招手 商圈、夜市祭好康

特製期間限定的棒球餅。（記者蔡淑媛攝）

2023/03/02 05:30

〔記者歐素美、蘇金鳳、蔡淑媛／台中報導〕世界棒球經典賽於三月八日至十二日在台中洲際棒球場登場，市府昨天宣佈推出「三大幸福好球」系列活動，將舉行棒球市集嘉年華、二十三大商圈店家優惠、十一大夜市五十元抵用券聯合行銷，糕餅業者也特製棒球餅，旅宿、餐飲、伴手禮及觀光產業也推出優惠促銷，帶動觀光商機搶市。

23商圈推優惠 服飾下殺對折

世界棒球經典賽將吸引至少十萬人到台中觀賽，市府三月八日將在市府廣場舉行棒球市集嘉年華；二十三大商圈店家優惠在三月六日至三月底期間，只要到標示經典賽優惠的商圈店家，就能享受到店家專屬優惠，有昌平、豐原、精明一街等商圈的服飾店特價一到五折，目前加入優惠店家有兩百多家。

持票根 11夜市送50元抵用券

還有十一大夜市五十元抵用券聯合行銷，賽事期間在經發局臉書粉專，以按讚、留言「中華隊加油！」畫面，或持經典賽購票證明，可獲得限量五十元夜市抵用券一份（備券逾兩千份）。

台中旅館、民宿、伴手禮及觀光工廠等業者也推出經典賽期間限定專屬優惠，遊客憑經典賽的票根或工作證，即可享受優惠，包括星級飯店有大毅老爺行旅搭配餐食優惠、贈品及餐廳抵用券、福華大飯店提供專案住宿優惠及內用餐飲八五折優惠方案等。

福華飯店 賽事間住房快要全滿

福華表示，賽事期間住房率已近滿房，是去年同期的兩成；大毅老爺也說業績成長一到兩成，還有多家觀光工廠及伴手禮業者也提供滿千元送兩百元優惠，優惠詳情可上經典賽專區查詢。

另外，台中市商圈觀光文化產業聯合會及商圈代表拜會市長盧秀燕，希望串連觀光旅遊共同帶動商圈行銷；國際同濟會台中區等主席也拜訪盧，期盼多輔助辦活動，盧秀燕回應感謝提供意見。

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