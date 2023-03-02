台中》BRT站改一般車站已9年 設備還沒拆

市議員楊典忠批ＢＲＴ車站舊設備已無功能，還不移走。（記者蘇金鳳攝）

2023/03/02 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣大道ＢＲＴ車站轉化為一般公車站九年，民進黨中市議員楊典忠質疑，至今車站舊設備還未移走，繼續蒙塵，更是規避議會監督；交通局表示，除監視器及廣播系統持續留用外，目前已編列二二○萬元規劃拆除全線機電設備。

市府：之前卡履約爭議 現已完成

台中ＢＲＴ在前市長胡志強任內，於二○一四年七月二十八日通車，共三十九站，總預算約二十億元，其中ＢＲＴ機電標契約金額約四．八億元，包含出入口的收費閘門採購金額約計五八四二萬元，而二○一五年林佳龍市長上任，即廢止ＢＲＴ計畫，引發合約爭議，車站內的相關設施便無法移除。交通局表示，目前履約爭議已告一段落，已規劃拆除閒置設備並移置。

楊典忠表示，ＢＲＴ車站裡面有閘門、餘額查詢機、儲值機、多媒體播放器等，擺到現在已經九年，質疑市府為何不在車站美化整修時移走。

每年編千萬維護 市府還動用兩筆預備金

此外，楊典忠指出，市府已每年編列一千多萬元進行ＢＲＴ專用道車站及相關設施環境維護，但交通局竟還在二○二一及二○二二年兩年動用第二預備金二二八二萬及一○四四萬四千元進行車站站體美化，為何已有年度預算又動支第二預備金，可見事前缺法妥善規劃與評估，且動用第二預備金就是要規避市議會的監督。

交通局表示，台灣大道公車專用道站體在車輛頻繁行經下，易堆積粉塵及髒污，故於二○二一年十月開始執行站體牆面整修美化工程，施工期間除針對民眾反映事項改善，更進一步提升站體環境，包括更新車站內外燈光、加裝部分擋風玻璃等。

台灣大道ＢＲＴ車站轉化為一般公車車站九年，刷卡閘門還在。（記者蘇金鳳攝）

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