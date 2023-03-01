啟用僅2年 台中中央公園設施損壞、封閉

台中中央公園特色步道斑駁。（記者蘇金鳳攝）

2023/03/01 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中央公園二○二○年十二月啟用，市府引以為傲，但民進黨中市議員陳淑華表示，短短二年多，公園現今不但特色步道斑駁、階梯破損，很多設施都圍起來，如當初興建時標榜可以讓民眾體驗遊玩的平衡體驗區、自我體驗區，不是圍上修復線就是未開放，質疑市府一年花五千八百萬維護費的效益，根本管理不當；建設局表示，已派工安排修繕，預計近期改善完成。

議員︰年花5800萬維護 管理不當

陳淑華指出，中央公園占地六十七公頃，歷經胡志強，林佳龍再到盧秀燕，盧秀燕上任後標榜是重要政績，多項重大建設也在公園內，市府一年花費五千八百萬維護並設置管理中心，應該要維護管理得很好，但是最近不少市民向她反映，市府標榜不同顏色的步道，早在解封前就有不少已出現斑駁，有些座椅或是垃圾回收筒也有毀損或是破破爛爛，而有些設備直接封起來，究竟是整修還是未開放，民眾霧煞煞。

陳淑華表示，步道斑駁會讓老人家容易摔到，標識不清容易讓遊客迷路，市府應該儘速改善，若毀損要馬上維修，同時也要加強公園內導覽。

建設局︰體驗區開放 滾動檢討

建設局表示，因為近來中台灣元宵燈會吸引了近二百萬人參訪中央公園，對於少部分設施與步道有損壞情形，建設局已派工安排修繕，平常也要求維護廠商每日派員巡檢各項設施，至於白色平衡體驗區為維護遊客安全及控管人數，第一層為全時段開放；第二、三層為週六、週日及國定假日開放，會滾動檢討開放事宜。自我體驗區則為二○二三燈會佈展範圍，將重新整理內部空間後再開放。

台中中央公園很多設施被圍起來。（記者蘇金鳳攝）

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