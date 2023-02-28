為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    台中》大里十九甲拆光基地台 手機斷訊

    2023/02/28 05:30

    〔記者陳建志／台中報導〕台中大里十九甲地區原本設置的通訊基地台，因民眾抗議影響身體健康被迫撤離，目前全區無基地台，因人口有兩萬多人，部分住戶因手機收訊不佳、抱怨不已，民進黨台中市議員李天生昨天表示，將設法協調處理，解決鄉親困擾。

    李天生指出，大里十九甲地區住戶高達兩萬五千多人，因住戶密集，因而反對設置基地台，多年前民眾曾發起抗爭，迫使區內基地台拆遷一空，雖確保住戶安全，不過連帶產生後遺症，許多民眾投訴抱怨手機收訊不佳。

    進屋沒有訊號 民怨不方便

    李天生表示，目前十九甲地區手機普遍收訊不良，尤其新仁七街一帶，在屋內完全收不到訊號，大家深以為苦；一位洪姓民眾也說，自己住在立仁路一五七巷，自從基地台拆除後，手機訊號僅剩一格，若進到屋內，更幾乎完全沒訊號，真的很不方便。

    裝設強波器 電信業者：無法改善

    有民眾建議，在十九甲聯外的內新橋、立仁橋、立元一橋等三座橋梁的橋頭設置基地台；另有人建議鼓勵住家裝設「強波器」，增強收訊功能，解決困擾。李天生強調，因涉及問題眾多，將邀集相關單位進行協商。

    橋頭屬高灘用地 難設基地台

    電信公司表示，在橋頭設置基地台，涉及河床高灘地使用等問題；至於裝設強波器只能增加訊號，無法改善收訊品質，根本解決之道還是設置基地台，願意針對民眾抱怨進行個案輔導，加強為民服務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播