台中》大里十九甲拆光基地台 手機斷訊

2023/02/28 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里十九甲地區原本設置的通訊基地台，因民眾抗議影響身體健康被迫撤離，目前全區無基地台，因人口有兩萬多人，部分住戶因手機收訊不佳、抱怨不已，民進黨台中市議員李天生昨天表示，將設法協調處理，解決鄉親困擾。

李天生指出，大里十九甲地區住戶高達兩萬五千多人，因住戶密集，因而反對設置基地台，多年前民眾曾發起抗爭，迫使區內基地台拆遷一空，雖確保住戶安全，不過連帶產生後遺症，許多民眾投訴抱怨手機收訊不佳。

進屋沒有訊號 民怨不方便

李天生表示，目前十九甲地區手機普遍收訊不良，尤其新仁七街一帶，在屋內完全收不到訊號，大家深以為苦；一位洪姓民眾也說，自己住在立仁路一五七巷，自從基地台拆除後，手機訊號僅剩一格，若進到屋內，更幾乎完全沒訊號，真的很不方便。

裝設強波器 電信業者：無法改善

有民眾建議，在十九甲聯外的內新橋、立仁橋、立元一橋等三座橋梁的橋頭設置基地台；另有人建議鼓勵住家裝設「強波器」，增強收訊功能，解決困擾。李天生強調，因涉及問題眾多，將邀集相關單位進行協商。

橋頭屬高灘用地 難設基地台

電信公司表示，在橋頭設置基地台，涉及河床高灘地使用等問題；至於裝設強波器只能增加訊號，無法改善收訊品質，根本解決之道還是設置基地台，願意針對民眾抱怨進行個案輔導，加強為民服務。

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