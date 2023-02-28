台中》63年歷史 東勢東宮戲院8月將拆

東宮戲院內，目前小吃店營業中。（記者歐素美攝）

2023/02/28 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕具有六十三年歷史的台中市東勢區「東宮戲院」即將拆除！令在地居民不捨。東勢鼎盛時期曾有四家戲院，現在一家不剩，有人建議保存，設置藝文走廊；東宮戲院已被東勢區農會收購，農會總幹事田士欣則表示，八月點交後將拆除作為停車場。

農會收購 將作為停車場

台中市文化資產處則表示，東宮戲院未符合歷史建築等基準，無法保存。民眾表示，東勢區鼎盛時期曾擁有四家戲院，包括金城、衍延、東勢及東宮。東宮戲院創立於一九六○年，原為廖姓家族所有，一九九七年還曾放映電影「鐵達尼號」，後來停業。

921地震後 20多年未再營業

附近居民表示，東宮戲院已停業廿餘年，但記不得是何時停業，應該是九二一地震後就未再營業，目前出租給小吃店，已賣給東勢區農會。

東勢區農會總幹事田士欣表示，東宮戲院佔地二七○坪，八月土地點交後，將拆除興建停車場，約可容納近五十輛小客車，以改善東勢區豐勢路停車位不足的窘境。

東宮戲院即將拆除的消息傳出，令地方人士唏噓及不捨，有人建議保存，設置藝文走廊；民眾表示，自中橫公路開發、大雪山林木產業及出口日本的香蕉產業帶動下，除戲院，六○年代東勢還有很多酒家及茶室，加上當初開發中橫及大雪山林業的勞動人口都是單身，自中國來台的退役軍人，也帶動了東勢區的牛肉、麵食飲食文化及娛樂產業。

經文資普查 不具保存價值

台中市文化資產處處長李智富表示，當初市府進行文資普查時即未納入東宮戲院，顯示東宮戲院建築特色並未符合歷史建築等基準，未具文資保存價值。

東勢區東宮戲院具有六十三年歷史，即將拆除興建停車場。（記者歐素美攝）

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