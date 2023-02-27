連假出遊賞櫻 中投景點湧人潮

警方及觀光業者在路口豎起「客滿」警示牌，提醒民眾轉往他處遊玩。（記者謝介裕攝）

2023/02/27 05:30

〔記者歐素美、謝介裕、陳鳳麗、張聰秋、顏宏駿／綜合報導〕二二八連假第二天，中部雖然陰天，但沒有下雨，包括武陵農場、福壽山農場、九族文化村、溪頭、清境農場等賞櫻、賞花景點及遊樂區，都可見出遊人潮。彰化縣立美術館正展出四件故宮真品，展期明天結束，北斗鎮二二八暨人權紀念館周邊「寶斗懷舊市集」都吸引不少人參觀、尋寶。

九族文化村上午達二萬人次

中部昨氣溫仍低，但沒有下雨，許多民眾安排出遊，福壽山農場園區、武陵農場北谷露營區及茶園櫻花正盛，吸引大批遊客賞花，農場副場長胡發韜表示，預估花期可持續至三月中旬，目前農場三月中旬前住宿達九成以上。

泰安派出所副所長施基鴻表示，連假首日后里泰安櫻花季人潮逾萬人，昨人潮更多，后里中社觀光花市昨也逾六千人，業者賴啟文表示，已恢復到疫情前的盛況。

麗寶樂園昨一早湧入許多民眾排隊購票入園，業者預估園區可望迎來廿萬人潮，較去年同期成長五至六成。

民眾利用連假出遊，昨天中午左右，不僅國道一號高速公路中清交流道南下北上匝道塞車；國道三號高速公路清水服務區，也湧入大批人車。往南投埔里、仁愛、日月潭的國道六號上、下午都出現時速僅三、四十公里的龜速。

溪頭賞櫻客達八千人上限

溪頭自然教育園區內多達四百株河津櫻開花，賞櫻遊客數已達八千人上限；清境農場青青草原的富士櫻也盛開，加上可愛的綿羊，昨日吸引近萬名遊客。

南投警方表示，日月潭九族文化村上午十一時許，遊客已達二萬人次飽和量，立即在聯外道路豎起警示牌，呼籲遊客改道往埔里、霧社等鄰近景點遊玩。

為期兩個多月的故宮國寶遊彰化二．○「故宮文物X新媒體藝術展」將於二月廿八日結束，展期進入尾聲，還沒近距離欣賞「清翠玉白菜」、「玉龍紋盤」、「雕核桃殼花籃」及「鐘錶化妝匣」等文物的民眾，不妨把握最後兩天假期，走一趟彰化縣立美術館，親睹國寶風采。

北斗鎮「郡守官舍」現為彰化縣「二二八暨人權紀念館」，昨天由在地青年在周邊舉辦「寶斗懷舊市集」，吸引許多民眾前來尋寶。

九族文化村湧現爆滿人潮。（圖由九族文化村提供）

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