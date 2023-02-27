台中》戶口名簿註記「叛亂」 扁籲中市率先刪

阿扁在會中提出，228受難者已平反，並非是叛亂，為何戶口名簿還要註記？圖為受難者家屬戶口名簿上仍有「叛亂」註記。（資料照）

2023/02/27 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中公義行動教會昨天下午在台中公園舉行二二八追思紀念禮拜，前總統陳水扁、中市長盧秀燕及多位民代受邀出席。陳水扁表示，高雄市二二八關懷協會理事長王文宏反映，二二八受難者政府既已平反，應該將戶口名簿上的「叛亂」註銷，中央未做可從地方做起，他呼籲先從中市長盧秀燕做起；盧秀燕表示，會先了解內政部的法令。

盧秀燕：會先了解內政部法令

昨天紀念二二八活動由前國防部長蔡明憲主持，出席者除了多位二二八事件受難者家屬及代表到場，還有前台中市長張溫鷹、立法院副院長蔡其昌、國民黨立委江啟臣、民進黨立委莊競程、何欣純、無黨籍立委黃國書及多位市議員。

市長盧秀燕已是第五年參加由台中公義行動教會所主辦的二二八紀念活動。她致詞指出，大家年年透過二二八紀念活動，讓受害者可以安息，家屬可從悲痛中走出來，當權者也能警示自己，不要複製悲劇，大家愛這個土地、愛台灣人民。主辦單位還安排陳水扁、盧秀燕等人送花給受難者家屬。

扁質疑既已平反 為何還註記

前總統陳水扁致詞表示，出席是因為主辦單位台中公義行動教會是阿扁的恩人，「我在『南屯大學』深造」時，教會一個月進入二次做禮拜，是最好的宗教教誨師。

阿扁隨後表示，高雄市二二八關懷協會理事長王文宏反映，既然二二八受難者已平反，並非是叛亂，為何戶口名簿還要註記？建議市長盧秀燕可以考慮，在全國中央還未做，地方政府可以先做，台中市可以在盧市長帶領下，全國第一個率先註銷。

陳水扁指出，二二八受難者過去受到政府不公平的對待，明明不是叛亂，應該要還其清白；不管是回復其名譽，還是經過促轉會宣佈當時的刑罰、判決都是無效，不應留下紀錄，不用等家屬主動申請，應該是政府、特別是地方政府的戶政單位，下令在第一時間內註銷，他拜託盧市長，可從台中市開始先做起。

民政局長吳世瑋指出，更改戶口名簿一定要有法律依據，公文書不能說改就改，會請示內政部。

台中市長盧秀燕（第二排左三）與陳水扁（第二排左二）同時受邀出席台中公義行動教會舉行的228追思紀念活動。（記者蘇金鳳攝）

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