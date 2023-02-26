福壽山春櫻綻放 千櫻園遊客品茗

遊客參加櫻花樹下品茗活動。（記者張軒哲攝）

2023/02/26 05:30

〔記者張軒哲、陳鳳麗、謝介裕／綜合報導〕福壽山農場千櫻園、南投清境農場、杉林溪森林生態渡假園區櫻花進入盛開期，二二八連假首日吸引遊客賞花，台中市和平區公所昨於千櫻園舉行品茗茶會，邀請通過梨山茶產地認證標章茶農與民眾一同品茗。

福壽山農場今年與和平區公所在台灣高海拔櫻花樹林，攜手推出品茗茶會，宣導梨山茶產地認證標章使用權利。和平區公所指出，去年冬茶獲得產地認證標的茶農，包含茗博茶業、石家莊茶園、梨山朝成茶業、遊香茶園、福壽順韻茶葉、德玉茶園、四季興茶園（有三品牌）、古邁茶園、五福茶園、岱佳陸茶業，歡迎民眾採購。

和平區長吳萬福表示，此活動主題圍繞祝福與幸福，在櫻花紛飛的午刻時光，規劃封茶藏富、品茗茶會活動，讓來到梨山的遊客不只是賞櫻、賞景，更能與梨山茶產生共鳴，顛覆大家對於茶的印象與觀念，帶給民眾更多元的梨山高山茶會體驗。

台中市大里區陳姓女遊客說，專程到梨山賞櫻，剛好參加櫻花樹下品茗茶會，她寫下對未來的期許祝福，封存梨山茶，等待開封時機成熟，再與親友分享好茶，真是難得體驗。

清境農場、杉林溪 櫻花盛開

南投清境農場的八重櫻、富士櫻盛開，櫻花除吸引遊客前來，青青草原的綿羊們也有眼福，呆萌的「笑笑羊」瓦萊黑鼻羊更不知不覺地漫步吉野櫻花下，低頭吃草之餘，也可抬頭看花麗的櫻花，形成另一種可愛的櫻花美景。

營造花卉風光的南投縣杉林溪森林生態渡假園區，經多年努力，沿著溪畔遍植的嬌嫩粉紅櫻花盛開，在藍天白雲及碧綠溪水襯映下，交織出夢幻的「櫻花河」美景，加上入夜後，名叫「神木螢」的冬螢在野外翩翩飛舞的身影，更讓賞櫻多了一分保育的教育意義。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法