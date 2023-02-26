女大生工讀籌錢 送媽媽回越南

2023/02/26 05:30

〔記者林旻臻／台中報導〕您養我長大，我帶您回家！清秀的越南女大學生小青，母親阿慮十一年前到台灣賺錢，寄回故鄉養大兩名女兒，小青三年前到台灣唸書，不料，母女重逢時，母親卻罹患嚴重子宮肌瘤，小青半工半讀籌措醫療費，母親雖手術成功康復，卻已是逾期居留台灣，她決定送母親回故鄉享福，本月初帶母親到台中市專勤隊，母女訂下一起參加大學畢業典禮的約定。

母女告訴移民官，阿慮的老公遊手好閒，阿慮只能獨自扶養小青兩姊妹，為了賺更多錢養女兒，她於二○一一年到台灣工作，與當時僅十二歲的小青分隔兩地，小青高中畢業後，到台灣半工半讀唸科技大學，母女才能團聚，不料，阿慮常下腹疼痛，診斷為長期勞累且罹患子宮肌瘤，小青四處打聽權威的婦產科醫院為母親動手術，並工讀自費繳清七萬元醫療費。

逾期居留歸案 母女相約參加畢典

小青說，母親雖然身體康復，但在台灣已經逾期居留，她相信台灣的移民署，會幫媽媽回國，她期待媽媽能再度到台灣，參加她的畢業典禮，「媽媽現在回家，正是時候」，移民署中區事務大隊台中市專勤隊則說，移民署從本月一日起，推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，符合資格的外國人，在六月卅日前自行到案，免收容，只須繳台幣二千元罰鍰，阿慮已在協助下平安返鄉。

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