自由路上藝術節 籲落實轉型正義

第5屆「自由路上藝術節」登場，呼籲民眾勿忘二二八，落實轉型正義，強化內部民主韌性。（記者蔡淑媛攝）

2023/02/26 05:30

紀念二七部隊吃飯糰活動3/4舉行 4/8邀獨立樂團演出 追思鄭南榕

〔記者蔡淑媛／台中報導〕二二八連假首日，第五屆「自由路上藝術節」昨天登場，內容包括探討白色恐怖時代受迫害女性的故事，吃飯糰追憶二七部隊與國軍對戰的歷史，活動持續至四月七日鄭南榕殉道的言論自由日之後，四月八日閉幕時，推出紀念鄭南榕的自由路上音樂節，邀請獨立樂團演出。

民團邀台灣人認識二二八

今年自由路上藝術節，也呼籲台灣要落實轉型正義，強化民主韌性，好民文化行動協會理事長林芳如說，二二八不該只是假期，應該是台灣人一起認識、了解自身土地傷痛的日子；鄭南榕的胞弟鄭清華指出，台灣要有獨立的文化，才會有獨立的國格。

立委張廖萬堅表示，不要讓二二八紀念流於形式，應透過文化和藝術活動扎根；市議員周永鴻也建議說，希望中小學能有正式的討論與紀念活動。

今辦真人圖書館 政治受難者演講

自由路上藝術節今年共規劃了十三場活動，開幕講座邀請楊翠，從電影「流麻溝十五號」延伸，分析白色恐怖中受迫害的女性故事；今天（二十六日）舉辦真人圖書館，則是邀請白色恐怖末期，囚禁於綠島的台中政治受難者黃坤能演講，同日在全安堂外特別舉辦人權市集，邀集民間組織串連倡議公共議題；三月十八日香港藝術家黃國才，與台灣藝術家李文政進行對談藝術建國。

二二八潤糕 紀念台灣人苦難日

自由路上藝術節也準備二二八潤糕及「利口樂喉糖」，透過各地的二二八紀念活動分享大眾，李勳墉博士把綠豆潤壓製成台灣島嶼形狀，加上橫跨的「二二八」字樣，紀念台灣人的苦難日，並象徵台灣人心手相繫，「利口樂喉糖」則是紀念當初進口該商品的鄭南榕，懷念爭取言論自由的前輩，另外，台中市新文化協會理事長陳彥斌也預告，三月四日舉辦「紀念二七部隊吃飯糰活動」，認識當年啃飯糰打仗的歷史，這些飯糰還是一位父親，想讓兒子了解台灣歷史，父子三人一起做出來的。

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