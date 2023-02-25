台中》捷運綠線延伸大坑、彰化 經費逾355億

中捷綠線延伸大坑、彰化計畫

2023/02/25 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市交通局完成捷運綠線延伸大坑、彰化可行性研究修正，廿四日第四度送行政院審議，新修正計畫比去年送審版本的經費，由二八六餘億元，調整為三五五．九一億元，交通局長葉昭甫指出，這次是依照行政院國發會審查意見完成報告書補充與修正，盼中央支持並加速審查作業。

議員皆盼延伸線 提振大坑觀光

對此，北屯區在地市議員沈佑蓮指出，大坑發展有目共睹，大坑步道更是遊客如織，綠線與台鐵及高鐵均有連結，延伸進大坑，有助帶動地方觀光及經濟發展，促中央加速通過。

市議員曾朝榮也說，早在綠線規劃初就建議應延伸到大坑，且該案交通部早已同意，促市府加速針對中央意見務實修正，少點「政治口水」，延遲進度只會讓經費一增再增。

交通局長葉昭甫表示，捷運綠線延伸線於二○二○年十月送交通部審查同意，之前三次陳報行政院審議，卡在運量評估及延伸到彰化段，應與「擴大彰化市都市計畫」一併考量，還有經費重新估算等，去年九月交通部要求中市再行補正。

大坑旅客人數突破330萬人次

葉昭甫指出，大坑地區周邊廍子里、水景里發展快速，大坑步道年旅客數更突破三百卅萬人次，運量潛力驚人；延伸彰化段行經「擴大彰化市都市計畫」，除有效帶動地方發展，終點站與彰化鐵路高架化金馬站共站，充分發揮路網整合效益，便利中彰地區民眾往來。

至於經費重新估算後，因兩年物料調整，自二八六．八三億調整到三五五．九一億元，葉昭甫強調，可行性評估通過後，還要進行綜合規劃前置作業，估計光工程興建約需六、七年時間，盼行政院早日實質審查通過，以免建設成本再攀升。

綠線兩端延伸 增加9.08公里

交通局說，大坑延伸段由捷運綠線舊社站起，沿北屯區松竹路往東延伸至大坑經補庫附近，長二．四九公里，設置兩座車站；彰化延伸段由捷運綠線高鐵台中站起，行經烏日高鐵特定區後，跨越烏溪進入彰化縣，終點站與彰化鐵路高架化金馬站共站，長六．五九公里，設置五座車站。

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