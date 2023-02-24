為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    空間改造、優化 台中女兒館重開幕

    台中女兒館進行耐震補強，並新增舒適哺乳及擴大運動空間。（記者蔡淑媛攝）

    台中女兒館進行耐震補強，並新增舒適哺乳及擴大運動空間。（記者蔡淑媛攝）

    2023/02/24 05:30

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕亞洲第一座專屬女孩的空間「台中女兒館」，經過一年耐震補強工程，耗資七百萬優化，新增「好好哺乳」和「好好運動」空間，並增設電梯、性別友善廁所，逐步落實性別及身障友善環境。社會局指出，今年會以「提升女性經濟力」、「防治數位／網路性別暴力」為主題，持續提供活動方案。

    社會局長廖靜芝表示，女兒館所在館舍於一九七六年左右興建完工，經評估需進行耐震補強工程，女兒館也藉機優化使用空間新增舒適哺乳空間，同時擴大運動空間。

    廖靜芝說，耐震補強工程前一年，女兒館因獲選衛生福利部社會及家庭署創新示範據點，才經過一番改造，當時採自然、簡約的無印風格，並邀請女孩共同參與改造，以貼近實際需求，融入女孩想像、創造力，增設攝影棚、錄音室，並重新定義各個好「女子」空間，讓館舍運用更自由多元。

    台中女兒館二○一五年成立，以服務十五至二十三歲青少女為主，多年來提供女孩性別意識培力、議題倡議、支持培力空間，培養青少女自主意識與獨立精神，和追求夢想的行動力，經歷兩波空間改造重新開幕後，將持續提供長期課程、例行性講座、展覽、活動等，也提供免費場地預約借用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播