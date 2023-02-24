學測自然群 中一中7人滿級分

文華高中雙胞胎鄭恩琪（左）與鄭恩琳姊妹「天生一對」，從小同班感情默契絕佳。 （記者蘇孟娟攝）

2023/02/24 05:30

〔記者張軒哲、陳建志、蘇孟娟／台中報導〕大學學測成績出爐，台中一中指出，今年因自然科難度提高，全國考生自然群考科國文、英文、數A、自然等四科六十滿級分人數減少為一○三人，但一中今年自然群滿級分人數逆勢成長到七人；台中女中自然群、社會群考科各有一人滿級分，兩校將加強下一階段申請入學輔導，協助學生錄取理想志願。

文華雙胞胎姊姊自然跨社會都滿級分

今年各校都有不少學生不補習，仍拚到佳績，文華高中超強雙胞胎姊姊鄭恩琪自然群考科六十滿級分，還拿下跨考社會科滿級分五科大滿貫佳績；妹妹鄭恩琳社會群考科國文、英文、數B、社會等四科也逼近滿級分，考到五十九級分；鄭恩琪長年飽受異位性皮膚炎所苦，深知醫學重要性，未來想當醫生；鄭恩琳因喜歡接觸人，也想學醫助人。

清水高中學生蘇奕泓出身低收家庭，三年前捨中一中讀清中，他沒有補習，學測國文考出滿級分，其餘各科成績佳，可望錄取台大；王威喆也是出身低收家庭，同樣沒補習的他，可望拚上國立大學化學或材料學系。

明德高中首位學測滿級分學生蕭鈺叡也是不補習，考到社會群滿級分，她因受惠中醫「轉骨方」成功長高到近一六七公分，著迷中醫的神奇力量，自然群考科另考五十七級且校排第一的她，將挑戰中醫系。

學測成績公佈，台中女中今年表現優異。（圖由台中女中提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法