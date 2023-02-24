台中火車站綠空廊道 門面髒亂

綠空廊道遭塗鴉，市議員鄭功進認為有礙火車站門面。（鄭功進提供）

2023/02/24 05:30

議員質疑獲獎無數卻維護不佳 市府：都有委外定期維護管理

〔記者蘇金鳳／台中報導〕疫情減緩，國旅大爆發！民進黨台中市議員鄭功進指出，火車站是台中市的門面，週邊綠空廊道更是獲獎無數，但卻是維護不佳，有人亂塗鴉，垃圾與設施污損遲未改善，要求市府還給市民一個乾淨的門面。建設局表示，週遭環境都有委外定期維護管理，市府也會主動巡查，維護都市景觀。

南段垃圾堆積、座椅髒污及塗鴉

「綠空廊道軸線計畫」將原有鐵道空間綠美化、打造自行車綠廊及人行步道，榮獲五項內政部二○一九年「城鎮之心工程計畫」執行績效評鑑暨工程督導考核「優等」、第九屆都市空間設計大獎公共空間獎（傑出獎）等五大獎，北起豐原車站、南至大慶車站，整體路線長達二十一點七公里，串聯旱溪、潭雅神綠園道、后豐鐵馬道、東豐自行車道等多個自行車道及旅遊景點，兼具通勤與運動休憩功能。

議員鄭功進表示，綠空廊道是中市門面，旅客抵達台中車站，第一印象就是週遭市容，他實地走訪後發現，綠空廊道南段許多部分垃圾堆積，座椅設施髒污不堪，另從火車站走下綠空廊道的角落，竟有許多不雅塗鴉，相當難看。

南北段遲未串連 應儘快與台鐵溝通

鄭功進指出，其他還有因二十號倉庫活化工程圍籬，造成角落治安問題，同時，綠空廊道南北段遲遲無法串連，市府應儘快與台鐵溝通，優先把大智北一街至復興路打通，讓民眾前往帝國糖廠與Lalaport更方便，後續也應打造天空步道串連車站前後區域，強化車站機能。

市府：函鐵路管理局妥善處理塗鴉

建設局表示，經勘查環境維護狀況及設施，包含坐椅等尚屬良好，鐵路橋下橋墩處遭塗鴉部份，將函請交通部鐵路管理局妥善處理；南北無法串聯部分屬鐵路局轄管台中火車站專區，建設局已配合公路總局，優化指標、標誌標線、導覽設施、指標牌引導串連。

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