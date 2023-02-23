台中》直送國產魚 星級飯店尚青上菜

台中星級飯店推出國產海鮮季，設計十種料理上餐桌吃到飽。（記者蔡淑媛攝）

2023/02/23 05:30

〔記者蘇孟娟、蔡淑媛／台中報導〕中國從去年先後暫停台灣石斑魚、午仔魚等魚類進口，政府與民間積極開拓國內外市場，昨天宣布將與台中魚市場，聯手五星級飯店推出國產海鮮季。

將由市場直送龍膽石斑、午仔魚及鱸魚，設計台式三杯、法式香料、德式酸菜等十種風味料理，積極開拓國內外的國產魚市場「讓消費者每天吃魚都不會膩！」

漁業署署長張致盛表示，政府結合民間積極開拓國內外市場，午仔魚國內拍賣量增加六十三％、石斑魚增加二．五倍，這次透過直送國產魚（養殖魚）與星級飯店合作，透過國際主廚烹調，希望引起國內外消費國產魚興趣，後續也納入虱目魚、台灣鯛及貝類文蛤、牡蠣等，提高消費國產海鮮的興趣。

台中魚市場總經理黃瑞呈表示，台中魚市場是中部地區漁獲最大集散地，品質優良，現在與星級酒店合作直送，品質有把關，共同推廣國產魚，也希望帶動台中觀光。

另，中央書局推出作家私房料理菜單頗受好評，第四季邀凱特王、阿洸師傅、馬世芳等人，以「閱歷」為題，推作家料理，包括三杯雞、酸種麵包佐燉牛肉奶油滑蛋及「焦糖杏仁巧克力蛋糕午茶組」，各有作家閱歷故事轉化成文學料理，自廿五日起上菜，另有三場作家與料理講座，讓民眾吃到文學的味道。

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