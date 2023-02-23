台中》年初降雨少 德基水庫水量跌破八成

德基水庫蓄水率22日微幅下降至79.4%。（記者張軒哲攝）

2023/02/23 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕台灣南部地區傳旱象，台水公司宣布三月起台南地區將減量供水，中部民眾也關注水情。由於兩年前曾面臨乾旱與限水困境，今年初較少降雨，德基水庫蓄水量逐日下降，台中市長盧秀燕強調，首要任務在保障民生用水充足，工業用水與農業灌溉用水則將配合中央政策因應，並呼籲民眾節約用水。

2年前水庫曾下探至3%

中部地區兩年前上半年面臨半世紀大旱，德基水庫前年五月水庫蓄水率一度下探至三％，隨著颱風季陸續降雨，用水壓力才緩解。德基水庫去年下半年蓄水率穩定維持在九成，但台中市近期少有降雨，德基水庫昨日蓄水率跌破八成，蓄水率為七十九．四％。

盧：支持北水南送政策

盧秀燕指出，核二廠二號機三月後除役，經濟部將加強水力發電補電，但為了水力發電，水放流掉，恐導致中部缺水，呼籲中央要注意民生用水問題。

此外，盧秀燕對於中央北水南送計畫表示，若中、北部水源充足，北水南送當然沒有問題，管線也應部署妥當，不過若水源不足的話，空有管線建置而無水可送，可能是需要面臨的問題。

水利署副署長黃宏莆表示，北水南送本來就有進行，例如嘉義缺水從雲林湖山水庫輸送，去年新竹缺水就從桃園輸送。

黃宏莆說，有關發電與用水部分，目前原則上會評估下游用水量，例如石岡壩一天約供應一百多萬噸用水量，將運用群壩，包含德基水壩、青山壩、谷關壩到後續的馬鞍壩、石岡壩等水資源，在用水總量之下，讓台電公司依照尖峰流量需求適量發電，在水資源與發電之間取得平衡，不會浪費水源。

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