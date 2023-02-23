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    台中》國旅回溫 228連假飯店近滿房

    谷關溫泉風景區湧入泡湯住宿遊客。（記者張軒哲攝）

    谷關溫泉風景區湧入泡湯住宿遊客。（記者張軒哲攝）

    2023/02/23 05:30

    〔記者蘇金鳳、張軒哲／台中報導〕今年二二八有四天連假將至，大梨山與谷關湧入賞花與泡湯人潮，台中主要景點飯店近乎滿房，甚至在連假開始的前三天訂房客滿；中市府觀旅局說，建議臨時起意遊台中的民眾多問幾家飯店，如果都客滿，可至郊區或鄰近縣市住宿。

    連假前3天 不少飯店客滿

    疫情鬆綁後，民眾陸續出國，國內各景點也出現春遊潮，許多飯店週末、假日皆客滿。台中市各大飯店從今年過年就已是滿房，本週的二二八的四天假期，除最後一天因為隔天要上班，住房率約在六至八成，連假開始的前三天都客滿，但比起疫情最嚴重時期，最差住房率只有五％而言，各大飯店已重拾春天。

    散客比團客多 外國客也有

    不過，現階段多半以國旅為主，散客比例比團客高一點，至於國外旅客則各國都有；長榮桂冠酒店公關經理陳怡如表示，在疫情嚴重時，住房率最差只到五％，但隨著疫情趨緩，各大飯店約在去年的七、八月恢復以往水準，十一、十二月達高點。

    景點、溫泉飯店 一房難求

    大梨山地區武陵與福壽山農場進入賞櫻旺季，吸引大批遊客上山賞花，福壽山農場、武陵農場，假日遊客湧入，谷關風景區也吸引遊客泡湯，二二八連假期間，包括梨山賓館、武陵與福壽山農場住宿與谷關各飯店訂房一房難求，大雪山滿房。

    谷關社區發展協會理事長尹敬倫表示，谷關各飯店疫情三級警戒期間受到衝擊，但去年遊客已回流，冬天泡湯旺季每一家飯店住房率都很高，遊覽車團客跟散客大增。

    武陵農場副場長胡發韜表示，武陵農場屬戶外景點，於疫情嚴峻期間休園一個多月，近期櫻花季早已滿房，平日約五千五百人入園，假日六千人，已回到疫情前榮景。

    武陵農場櫻花季期間，賞櫻專車滿載遊客上山。（記者張軒哲攝）

    武陵農場櫻花季期間，賞櫻專車滿載遊客上山。（記者張軒哲攝）

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