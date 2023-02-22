台中》藍線自籌900多億 綠營要盧市府道歉

2023/02/22 05:30

〔記者蘇孟娟、蘇金鳳／台中報導〕中市捷運藍線綜合規劃總經費調整為一六一五．一四億，比二○二○年的一三二九億元約增加二八六億元，交通局長葉昭甫指出，主要是二○二○年綜規送審時，以當時的物價估算為一三二九億元，交通部去年初審綜規要求依二○二二年的物價估算，以免發包金額過低，故調整為一六一五億元。

盧向陳揆感話 任內通過藍線

市長盧秀燕強調，台中為捷運藍線已奔走多年，現在捷運線已走到最後一哩路，期待行政院長陳建仁任內通過，「成為他在中部第一個政績、第一大禮」；對此，民進黨市議員表示樂見，足見中央並未「卡盧」，只要盧秀燕願意溝通，同時，市議員指預算又大增，市府自籌比林佳龍時代增加四百多億，市府財力負擔增加，市府應道歉。

中市捷運藍線綜合規劃二十日通過交通部審查，總經費調整為一六一五．一四億，中市府自籌九三九．五五億，中央負擔六七五．五九億。

比前市府自籌款 多了410億

議員陳淑華指出，藍線經過調整總預算暴增，台中市要負擔九三九億元，對市府財務負擔相當重，中期勢必會造成預算排擠，必須妥善做好財務計畫；市議員周永鴻更指自籌額比林佳龍多了四一○億元，盧要向市民道歉。

市議員楊典忠、林祈烽都表示，中捷藍線通過，可見是盧市府沒有積極與中央溝通，才空轉延宕，否則早已動工，林祈烽更表示根本就沒有打壓和「卡盧」，一切都是盧政治操作。

市府表示，感謝中央通過藍捷綜規與地方良性互動，大家一起為台中福祉而努力，早日讓中捷藍線通過動工。

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