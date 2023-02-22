台中》東海大學馬術課程 開放民眾體驗

東海大學設「東海馬場」未來不只校內學生，另開放民眾「親馬」體驗。（圖由東海大學提供）

2023/02/22 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕東海大學新學期擴大原有乳牛農牧場功能，引進馬匹、增設跑道與馬廄，成立「東海馬場」，成為國內第一所擁有校內馬場與牧場的大學，除作相關科系學生學習及實習外，另成立馬術社團，更列為東大附小體育課課程，另將開放民眾體驗，打造最鄰近市中心的馬術運動教育基地。

東海大學自一九七五年在校內創立乳牛農牧場，提供東海畜產及生物科技系學生飼養教育與實習訓練，東海大學推廣部主任許和捷指出，但該系課程有「馬學」，以往因校園無自有馬場，學生均須到校外馬場上課，為活化更充份利用農牧場的空間及資源，校方增設跑道與馬廄，並自神岡引進三匹大馬、七匹小馬及專業訓練師資，提供教學與實習。

東大附小有開課

東海大學去年另外也成立馬術社團，教導學生認識馬匹、照顧馬匹及領馬甚至騎馬等知識，許和捷說，另外，東大附小體育課也已安排馬匹體驗課程，教學童認識馬匹。

許和捷說，因東海地理位置位於市中心，交通便利，也將擴大馬場營運的規模，提供民眾相關體驗課程，因馬匹數量有限，將先在週五及週六開設課程，因東海是教育單位，體驗課程初期先以「親馬」教育為主，收費也是「平民價」，初估每小時收費一千元左右。

開放民眾「親馬」體驗。（圖由東海大學提供）

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